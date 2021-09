Girifalco. Si ribalta trattore, ferito il conducente

Cinquantasettenne soccorso e trasportato in ospedale



GIRIFALCO. Era intento a lavorare alla guida del suo trattore in un terreno di proprietà quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato travolgendolo.

E’ accaduto a Girifalco in località Orto della Duchessa.

Il conducente del trattore, un cinquantasettenne, che era rimasto incastrato sotto il mezzo, è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e affidato ai sanitari del servizio 118 che gli hanno praticato le prime cure.

Successivamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato nell’ospedale di Catanzaro.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso, inoltre, a mettere in sicurezza il mezzo agricolo.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (ANSA).