Gizzeria. Domenica 16 maggio la prima” Raccolta Plastic Free”

Si svolgerà a Gizzeria capoluogo la prima” Raccolta Plastic Free” nella storia del nostro comune

Comunicato Stampa

L’appuntamento è per domenica 16 maggio alle ore 16, presso l’Area di Piano di Lizza.

La giornata sarà dedicata alla raccolta della plastica e dei rifiuti in generale, al fine di liberare un luogo caratteristico e importante del nostro paese dal degrado dovuto all’abbandono dei rifiuti.

Un momento dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta dei rifiuti, a partire da quelli in plastica, abbandonati. La manifestazione è aperta a giovani e adulti, donne e uomini, che hanno a cuore il rispetto e la tutela dell’ambiente e del nostro Paese.

Il percorso intrapreso è stato voluto da un gruppo di ragazzi del capoluogo, uniti sotto l’unica bandiera della rivalorizzazione della natura e delle sue bellezze. Tanta è ancora la strada da percorrere, ma siamo sollevati dalle parole di elogio e di volontà di partecipazione di tanti cittadini di Gizzeria, specie i più giovani. Per questo motivo ringraziamo già da adesso tutti i cittadini e le associazioni di volontariato che si uniranno a noi per questo obiettivo comune. Bisogna intraprendere un circolo virtuoso tra le associazioni e le persone sensibili al tema ambiente nel nostro comune, per fornire un ausilio concreto non solo nelle attività di raccolta rifiuti, ma anche nelle successive campagne di sensibilizzazione che tutti i protagonisti dell’iniziativa si prefiggono di perseguire. Questo può rappresentare l’inizio della rivoluzione socio culturale del nostro paese. Siamo certi che Gizzeria ha voglia di costruire un nuovo futuro in cui l’estrema sensibilità al tema dei rifiuti e della raccolta differenziata come possibilità di ritorno, non solo ambientale, ma anche economico, siano traguardi di conquista civile e non parole fini a sé stesse. Ci auguriamo una grande partecipazione domenica prossima, perché il seme del rispetto, del senso civico e dell’appartenenza ad un territorio ha bisogno di essere piantato per poter germogliare, in modo da rendere i bambini di oggi nei cittadini consapevoli del domani.

Il materiale per la raccolta verrà fornito gratuitamente ai partecipanti, ai cui si chiede di portare, per loro tutela, dei guanti da lavoro e mascherina FFP2.

La giornata verrà svolta nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19 vigenti.

Per informazioni i referenti sono Pino Iera (351 5469924) e Stefano Paola (346 3012873).

Per ulteriori informazioni: pagina Facebook “GreenGiz.