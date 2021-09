Graziano (PD): elezioni punto di svolta, la Bruni migliore opportunità per la Calabria

Convinciamo gli indecisi

Comunicato Stampa

“Mai come questa volta le elezioni regionali rappresentano un punto di svolta epocale per la Calabria, nella scelta che farete il 3 e 4 ottobre c’è il domani di questa regione”

Lo dichiara Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria, intervenendo ad una iniziativa della federazione provinciale di Vibo Valentia insieme ad Amalia Bruni.

“Il Pnrr è un’occasione irripetibile, la sua gestione può cambiare le sorti di questa bellissima terra, la destra fino ad oggi non è riuscita ad utilizzare nemmeno le risorse arrivate per il Covid, figuriamoci lo spreco che farebbe dei miliardi di euro del fondo europeo.

Cambiamo prospettiva, diamo ad Amalia Bruni l’opportunità di portare al governo della Calabria il metodo che l’ha riconosciuta eccellenza in tutto il mondo, la sua competenza e la sua capacità di individuare i problemi e curarli. In questi ultimi giorni, confrontiamoci con gli indecisi e invitiamoli al voto utile. Un voto dato ad Amalia Bruni è una speranza per il futuro prossimo dei vostri figli”