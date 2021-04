Guccione (PD): “Approvato piano triennale di assunzioni per ogni Asp”

Carlo Guccione (PD) ringrazia il commissario Vincenzo La Regina per il suo impegno, fiducioso di un prossimo utilizzo tutti i fondi Covid per l’assunzione del personale necessario a contrastare la pandemia

Comunicato stampa

“Tempo fa avevo denunciato la carenza di personale all’interno della Cot (Centrale operativa territoriale) e delle 11 Usca della provincia di Cosenza, dove in alcune Unità mancavano sia medici che infermieri. Finalmente oggi l’Asp di Cosenza ha proceduto all’assunzione di venti medici e venti infermieri per rendere operative tutte le Usca della provincia. Inoltre, sono stati prorogati cinquanta medici in servizio sempre nelle Unità speciali di continuità assistenziali, presidi fondamentali per il tracciamento dei contatti e la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. In una nota l’Azienda sanitaria comunica anche l’assunzione di 20 Oss da assegnare ai reparti Covid, 29 infermieri a contratto indeterminato e 21 a contratto determinato, 8 dirigenti medici e 8 medici liberi professionisti in quiescenza.

Ora bisogna impegnarsi ad assumere tutto il personale del comparto sanità che è stato autorizzato dal Commissario ad acta che ha approvato il Piano triennale di assunzioni per ogni singola Asp e Azienda ospedaliera della nostra regione. I fondi ci sono e bisogna assumere.

Il commissario Guido Longo, rispondendo a una mia esplicita richiesta, ha ribadito che “il non raggiungimento degli obiettivi significa decadenza” e non ammetterà più mancate assunzioni con i soldi a disposizione.

Ringrazio il commissario Vincenzo La Regina per il suo impegno e sono certo che procederà a utilizzare tutti i fondi Covid per l’assunzione del personale necessario a contrastare la pandemia.”