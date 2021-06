Gulìa Urbana. Dal 9 al 12 giugno a Lamezia la street-artist Alessandra Carloni con un’opera inedita

Gulìa Urbana è la rassegna itinerante dedicata alla street-art che coinvolge il territorio della provincia Calabrese. Dal 9 al 12 giugno protagonista a Lamezia Terme la street-artist Alessandra Carloni che realizzerà una sua opera inedita

Dal 9 al 12 giugno, all’interno della rassegna Open Air Art, il progetto Gulìa Urbana curerà un intervento sulla facciata dell’Istituto Comprensivo Statale Manzoni – Augruso di Lamezia Terme (CZ). Un’opera di street-art che porterà la firma di Alessandra Carloni, artista romana classe ’84 che dal 2009 realizza opere murali in diverse città e borghi italiani e all’estero, vincendo premi e riconoscimenti.

Ideata e sviluppata dal collettivo Rublanum, Gulìa Urbana ha portato nel corso degli anni numerosi artisti italiani e internazionali a lavorare su opere murali che hanno arricchito il paesaggio e ampliato gli orizzonti di linguaggio di piccoli centri e borghi della provincia calabrese.

Le opere di artisti come Alice Pasquini, Vesod, Tony Gallo, Kraser, Dimitris Taxis, Psiko, Massimo Sirelli, Helen Bur e molti altri, oggi sono integrate nel tessuto urbano di più di dieci comuni, da Rogliano a Parenti, passando per Mangone, Nocera Terinese, Cellara e altri ancora. Contesti progettuali ben delineati che garantiscono un dialogo con gli artisti, che nella massima libertà d’espressione si aprono ad uno scambio di idee e temi, realizzati attraverso le proprie personali tecniche.

Recuperare aree poco valorizzate, offrire nuovi spunti di riflessione, squarciare il velo verso immaginari altri, anche geograficamente distanti dai luoghi in cui si opera, e promuovere le arti contemporanee, questi i principali obiettivi del progetto Gulìa Urbana, che da nove anni continua la sua opera di rifunzionalizzazione e rigenerazione all’interno del tessuto vivo della provincia calabrese.

Seguendo questa strada, nell’estate del 2021 le attività di Gulìa Urbana si dipanano all’interno di ancora più comuni. Le prime tappe quelle di Santa Sofia D’Epiro e Lamezia Terme, a cui seguiranno Belsito, Diamante, San Giorgio Albanese, Bianchi e altri ancora, con l’obiettivo di costruire dei musei open-air ad accesso gratuito, site-specific e community-specific, all’interno della rete dei diversi comuni coinvolti, percependo e rispettando lo “spirito dei luoghi” e della comunità in cui interviene in un’ottica di piena condivisione con i cittadini. Un progetto concreto, primo passo verso una buona pratica con un alto grado di replicabilità che possa essere continuamente promossa sul territorio in forme sempre nuove e aggiornate; che possa essere capace di ergere la discussione a comune intento; che possa infine allargare i limiti di un evento fino a raggiungere il concetto di esperienza duratura e condivisa della ricchezza del proprio paesaggio.