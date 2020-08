Il lametino Giuseppe Federico confermato ispettore della Figc per la stagione 2020/21

Anche per la stagione sportiva 2020/21 il lametino Giuseppe Federico è stato confermato ispettore della Figc (Federazione italiana giuoco calcio) dalla Procura della stessa federazione: si tratta di un importante e significativo riconoscimento all’interno dell’organismo di giustizia sportiva.

Giuseppe Federico sarà dunque impegnato a svolgere il suo ruolo in una duplice veste. Dovrà seguire lo svolgimento di ogni incontro di calcio direttamente a bordocampo, relazionando su eventuali incidenti, cori razzisti, eventi sospetti (come il rischio combine) e situazioni non congrue al regolamento del giuoco del calcio. Inoltre, Federico potrà svolgere il ruolo di inquirente dopo l’apertura di un procedimento di illecito sportivo. Senza alcun dubbio si tratta di un ruolo davvero importante e cruciale, da condurre con il giusto gioco di squadra al fine di mostrare a tutti il calcio nella sua bellezza e in sicurezza, nel pieno rispetto dei regolamenti.

Federico, come tutti gli altri collaboratori della Figc, sarà impegnato sul campo per la tutela e la difesa di uno degli sport che annovera milioni di appassionati in tutto il mondo. “La conferma ricevuta dalla Procura federale della Figc non può che riempirmi di orgoglio e stimolarmi a portare avanti la mia passione con impegno, dedizione e ancor più vigore nel segno della ‘giustizia’ sportiva – afferma Federico – Da anni svolgo questo ruolo con passione e rigore, oggi più che mai fondamentali per affrontare le nuove sfide. Nelle ultime settimane, infatti, siamo scesi in campo con un pool ispettivo per girare i campi di allenamento delle formazioni di serie A e serie B e controllare il rispetto delle normative per gli allenamenti, con l’attuazione di tutti i protocolli previsti per l’emergenza sanitaria in corso, in ottemperanza alle misure anti-contagio”.