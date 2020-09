Il nuovo portale istituzionale del Comune di Lamezia Terme è ufficialmente On line

L’Amministrazione comunale di Lamezia Terme comunica che da oggi lunedì 28 settembre il nuovo portale istituzionale è ufficialmente On line

Un nuovo sito internet riprogettato nel rispetto delle linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione redatte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) che definiscono gli standard web di usabilità e di design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione. Presenta infatti una grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale e una standardizzazione dei principali elementi.

Il nuovo portale, che conserva lo stesso indirizzo, è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.).

Il portale è collegato all’App istituzionale denominata Municipium, disponibile gratuitamente sia per i telefoni Apple che per i telefoni Android, dove è possibile reperire le informazioni necessarie e ricevere notifiche push sulle notizie ed avvenimenti più importanti.

Gli eventi e le news comunali possono inoltre essere condivise dai cittadini tramite sms, Whatsapp e sui principali social network – come Facebook e Twitter – direttamente dall’App.

Un importante traguardo che si pone come obiettivo quello di migliorare la comunicazione con i cittadini di Lamezia Terme e creare, quindi, un nevralgico collegamento con le istituzioni, offrendo un più agevole accesso ai servizi e alle informazioni sulle attività comunali.

“Siamo orgogliosi e felici – dichiara l’Assessore Luisa Vaccaro – per un risultato che giunge in situazione di eccezionale emergenza, grazie al magistrale lavoro di dirigente, tecnici e dipendenti di tutto un settore dedicato all’informatizzazione; ciò rappresenta un primo traguardo per un agire amministrativo che, muovendo dalla modernità, lavora per l’applicazione di nuovi linguaggi e servizi.

Il nuovo sito, partendo dalle peculiarità territoriali, proietterà la nostra realtà nella rete mondiale del web, avviando in maniera autentica il rivoluzionario sistema di digitalizzazione e semplificazione amministrativa.

Invitiamo gli utenti a seguire ogni aggiornamento che sarà con celerità comunicato e permettere così l’abbattimento di ogni distanza fisica”.