Impianti sciistici Lorica, Orsomarso: domani apertura stazione risalita

La riapertura degli impianti sciistici di Lorica rappresenta un altro obiettivo che con il presidente Roberto Occhiuto abbiamo perseguito fin dal momento del nostro insediamento, supportando Ferrovie della Calabria anche nell’espletamento di tutte le procedure necessarie alla ripartenza

É quanto afferma Fausto Orsomarso, assessore regionale al Turismo.

Dopo avere ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte del ministro delle Infrastrutture in seguito ai lavori di collaudo – specifica -, l’apertura domani della stazione di risalita, che comprende una cabinovia, una seggiovia e uno skilift, consentirà agli sciatori e agli appassionati di fruire delle straordinarie bellezze della nostra montagna.

Stiamo già registrando numerosissime presenze, che puntiamo ad incrementare soprattutto nel weekend di Capodanno.

Abbiamo messo in campo un lavoro straordinario insieme al management di Ferrovie della Calabria per garantire questo importante servizio, per cui ringrazio l’amministratore unico Aristide Vercillo Martino e il direttore di esercizio Alessandro Marcelli.

Ora possiamo augurare un buon soggiorno in Calabria agli appassionati di sci e agli amanti della montagna.