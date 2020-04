Impresa Verde e Agricorporate Finance per assistenza assicurativa agli agricoltori  

Coldiretti Calabria a sostegno del settore agricolo e venire sempre di più incontro agli agricoltori, è impegnata ad offrire servizi innovativi e di qualità, specie in questo periodo particolarmente delicato a causa dell’Emergenza Covid-19

COMUNICATO STAMPA

Coldiretti Calabria, per il tramite della propria società di servizi Impresa Verde Calabria srl, – riferisce il Direttore Francesco Cosentini – ha in essere un rapporto con AgriCorporateFinance, società fornisce per conto di Coldiretti servizi alle imprese del settore agricolo, agroalimentare ed agroindustriale, sia in ambito assicurativo che creditizio.

Tra le opportunità immediatamente fruibili dalle imprese – spiega – vi sono gli interventi previsti dal decreto “Liquidità”, ed in particolare l’opportunità di accedere a prestiti non superiori ai 25.000,00 euro.

Oltre a ciò vi è la possibilità, per coloro che presentano domanda PAC, tramite il CAA-Coldiretti, di ottenere in pochissimi giorni l’anticipazione del premio della Domanda Unica 2020, tramite banca. Insomma – commenta – cerchiamo di venire incontro in modo rapido ed efficace alle esigenze delle aziende e non far loro perdere tempo.

Gli imprenditori agricoli, possono rivolgersi presso gli Uffici provinciali e di Zona Coldiretti presenti su tutto il territorio regionale per ottenere ogni ulteriore delucidazione e presentare le relative domande.

AgriCorporateFinance è un network costituito da una rete di società in grado di offrire una vasta gamma di servizi agli imprenditori del settore primario e agevolarli in un periodo particolarmente difficile.