Inchiesta multe: pm ‘condannare Tallini, assolvere Abramo’

Chiesta l’assoluzione per il sindaco di Catanzaro



CATANZARO. Un anno e sei mesi di condanna per l’ex presidente del consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini – imputato come ex consigliere comunale di Catanzaro – e assoluzione per il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

Sono queste due delle richieste fatte dal sostituto procuratore di Catanzaro Graziella Viscomi nella requisitoria nel processo denominato Catanzaropoli/Multopoli su presunti illeciti legati all’annullamento di contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.

Sei anni e 11 mesi sono stati invocati nei confronti dell’ex assessore comunale al personale Massimo Lomonaco e 4 anni per l’ex assessore alla pubblica istruzione Stefania Lo Giudice. Nei confronti del comandante della polizia municipale Giuseppe Antonio Salerno sono stati chiesti 3 anni e 6 mesi, mentre per il tenente colonnello dei Vigili urbani Salvatore Tarantino il pm ha invocato 8 anni di reclusione.

Il pm ha chiesto, inoltre, l’assoluzione per tutti per l’accusa di associazione per delinquere. In tutto si contano 22 richieste di condanna e 29 assoluzioni.

Peculato, abuso d’ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale sono alcune delle accuse che, a vario titolo, vengono contestate agli indagati. (ANSA).