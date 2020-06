Isola Capo Rizzuto (KR). Sequestrati due manufatti abusivi

Due manufatti abusivi in corso d’opera, in totale assenza del permesso a costruire, sono stati scoperti dalla Polizia locale di Isola Capo Rizzuto, durante un accertamento in materia di abusivismo edilizio

Il primo si trova nel centro urbano di Isola, ha una superficie di circa 150 mq con realizzazione di basamento e 12 pilasti in cemento armato.

Il committente dei lavori, il 31enne G.R. è stato denunciato dagli agenti.

Il secondo manufatto invece era in corso di realizzazione a Capo Rizzuto, ha superficie di 180 mq e 13 pilastri in cemento armato, ed era già stato chiuso nel perimetro esterno con mattoni. Anche in questo caso il committente dei lavori, proprietario dell’immobile M.D. classe 1947, è stato denunciato abuso edilizio.

Gli agenti operanti hanno proceduto a sottoporre a sequestro preventivo entrambi i manufatti, che dovrà essere convalidato dall’Autorità giudiziaria ed hanno trasmesso gli atti all’ufficio tecnico comunale per l’emissione della ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.