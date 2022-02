Italexit con Paragone: solidarieta’ ai lavoratori della Abramo CC

Il coordinamento regionale Italexit con Paragone – Calabria, esprime la propria solidarietà ai lavoratori della Abramo Customer Care

Comunicato Stampa

Dalla nota congiunta delle segreterie regionali SLC CIGL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, infatti, si può dedurre come Istituzioni abbiano abbandonato i dipendenti della società al loro destino.

Da 14 mesi i lavoratori vengono sistematicamente presi in giro, con false speranze di salvezza, motivate da inverosimili progetti di rilancio e manifestazioni di interesse fittizie.

Nonostante i solleciti, la proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di incontro con i Commissari dell’azienda, ad oggi, non è stato raggiunto alcun risultato, navigando nella totale indifferenza delle Istituzioni e lottando contro la supponenza dell’imprenditore.

Dopo una lunga lotta, oggi i dipendenti della ABRAMO CC sono moralmente distrutti, privati della loro dignità personale e ridotti sul lastrico.

Come coordinamento regionale Italexit con Paragone – Calabria saremo sempre dalla parte dei di chi subisce simili ingiustizie in difesa dei loro diritti, pertanto in data 24 febbraio 2022, presenzieremo come gruppo politico ai sit in organizzati dalle segreterie sindacali davanti alle prefetture di Cosenza, Crotone e Catanzaro, cercando di porci come megafono per le loro istanze.

Il Coordinamento provinciale

Italexit con Paragone – Crotone