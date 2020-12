IV Lamezia: scioglimento del consiglio comunale ulteriore tegola per la comunità

Lo scioglimento del consiglio comunale e la decadenza del sindaco di Lamezia Terme e della sua giunta rappresenta una ulteriore tegola per la comunità lametina

Comunicato Stampa

Personalismi e fughe spegiudicate di modeste ambizioni politiche continuano a portare Lamezia ad un isolamento politico rischiando l’irrilevanza della città nel quadro provinciale e regionale.

Intanto la giustizia farà il suo lento corso, ma in questo periodo di grave crisi economica nella nostra comunità, dove aumenta il tasso di disoccupazione ed il numero di famiglie che si rivolgono alla Caritas perché non riescono ad arrivare alla fine del mese, è necessario che la città abbia una guida forte e stabile.

Nell’auspicio che al più presto gli organi democraticamente eletti ritornino ad amministrare la città, il partito di Italia Viva di Lamezia Terme chiede al Prefetto che sia nominato come commissario una figura competente ed in grado di sapere governare la città in questo periodo di grave crisi economica, sociale e sanitaria.