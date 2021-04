“La botola nel casale” il nuovo libro di Federica Tomasello

Il thriller, ambientato in Calabria, è già prenotabile nelle piattaforme online e sarà disponibile in tutte le librerie italiane a partire dal primo maggio 2021

Federica Tomasello, è tornata in libreria con un nuovo romanzo, dopo l’uscita di “un segreto dalla terra” avvenuta nel 2019 con cui affrontava il tema del traffico dei rifiuti tossici ha dato vita ad un nuovo romanzo tinto di giallo.

Il nuovo libro, intitolato “la botola nel casale” che porta il lettore in un thriller ambientato in Calabria è già prenotabile nelle piattaforme online e sarà disponibile in tutte le librerie italiane a partire dal primo maggio 2021. L’autrice anche questa volta ha voluto affrontare una tematica d’attualità poco trattata, forse temuta per l’orrore che porta con sé: il traffico d’organi.

Diletta è una giornalista calabrese, sposata con il vicequestore di Catanzaro, Giuseppe. Conduce una vita serena e impegnata insieme a Giuseppe e al loro figlio Domenico. Ma la tranquillità delle loro esistenze verrà turbata dalla sparizione di Silvia, amica e collega di Diletta.

Prima della sua scomparsa, Silvia stava lavorando ad un’inchiesta giornalistica importante e segreta.

Da quel momento parte un filo rosso che porterà Diletta e Giuseppe a collaborare, ad aiutarsi e compensarsi non solo per la soluzione del caso, ma anche nella loro quotidianità.

È un caso difficile da tutti i punti di vista, sia investigativo che umano, con tutte le inevitabili conseguenze e implicazioni che la preoccupazione per la sorte di un’amica nonché collega possano comportare.