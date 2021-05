L’ABC della Cucina, a tavola col pane fatto in casa da Aurelio piccolo chef

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell’ABC della Cucina: per l’occasione Aurelio piccolo chef ci fa vedere come fare in casa il pane ai 5 cereali.

Il pane per noi calabresi, è uno degli alimenti più cari. E allora perché non prepararlo in casa? Aurelio piccolo chef ha pensato di regalarci una ricetta gustosa ma leggera: il pane con un mix di farine. In vista della prova costume, potremmo concederci un pezzo di pane senza troppi sensi di colpa.

La farina ai 5 cereali e quella integrale, infatti, donerà al pane del nostro piccolo chef una percentuale di leggerezza in più. Curiosa è anche la cottura che il nostro esperto d’eccezione ci propone e la facilità dell’impasto. Ed allora pane, amore e tanta fantasia con le ricette dell’ABC della Cucina.