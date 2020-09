Lamezia. Il 18 settembre prossima seduta del Consiglio Comunale

Il prossimo Venerdi 18 settembre si svolgerà una seduta del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in 1^ convocazione, in seduta non pubblica in ottemperanza alle normative vigenti in tema di COVID 19, per giorno 18 Settembre 2020 alle ore 9.30 ai sensi degli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, presso il Salone Municipale inaugurato dal Presidente Napolitano in Via Sen. A. Perugini, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Comunicazione di avvenuto deposito del verbale della seduta Consiliare tenutasi in data 07-08 -2020; Proposta di deliberazione n.1099 del 31.7.2020 ad oggetto: Approvazione Bilancio consolidato anno 2019; Proposta di deliberazione n. 958 del 3.07.2020 ad oggetto: Approvazione tariffe TARI 2020.Determinazione ai sensi dell’art.107 comma 5 del D.L. 17 Marzo 2020 n.18 (cd. Cura Italia), convertito con modificazioni della L. n. 24 Aprile 2020 n. 27; Proposta di Deliberazione n. 1045 del 23.07.2020 ad oggetto: Bilancio di previsione 2020-2022 – Aliquote IMU 2020; Proposta di deliberazione n. 1131 del 6.08.2020 ad oggetto : Bilancio di previsione 2020-2022. Addizionale comunale IRPEF 2020; Proposta di Deliberazione n.909 del 24.06.2020 ad oggetto:Approvazione programma triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2020 -2022 ed elenco annuale per anno 2020 Proposta di deliberazione n.1127 DEL 5.8.2020 ad oggetto : Approvazione DUP 2020-2022.; Proposta di deliberazione n.1128 del 5.8.2020 ad oggetto: Approvazione Bilancio 2020-2022.