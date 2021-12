Lamezia. 8 dicembre passeggiata tra mulini, vicoli e luoghi storici

Alla riscoperta della nostra città,con visita di luoghi particolari ed identificativi

Comunicato Stampa

Le associazioni “Per Te”, Italia Nostra e AVIS giorno 8 dicembre invitano i cittadini lametini ad una passeggiata tra mulini, vicoli, luoghi della nostra storia.

L’iniziativa si avvale della collaborazione della presidenza del Consiglio Comunale di Lamezia Terme.

Vuole essere una giornata di svago ma anche di orgoglio. Lamezia Terme gode di un ricco patrimonio storico e culturale.

Le associazioni sono impegnate per fare rete nel lanciare un messaggio positivo e di speranza ma anche come monito perché la cura e la salvaguardia delle nostre bellezze siano posti come priorità.