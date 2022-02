LAMEZIA: AISF ODV – SEZIONE LAMEZIA TERME ADOTTA TRE PANCHINE DEL COMPRENSORIO

É prevista per lunedì 14 febbraio l’inaugarazione delle tre panchine di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia, a supporto della sensibilizzazione nei confronti dei pazienti fibromialgici

L’Associazione AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) sezione di Lamezia Terme , insieme al Comune di Lamezia Terme promuove l’iniziativa di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgia Il Nostro Dolore merita Riposo.



L’iniziativa, intrapresa a livello nazionale, consiste nel colorare di viola una panchina dedicandola alla tematica e apponendo anche una targa commemorativa; per l’occasione però, sono state sceltre ben tre panchine rappresentative per i tre quartieri principali di Lamezia Terme: una sita a Nicastro, una a Sambiase e una a Sant’Eufemia.

Le panchina sono state restaurate e colorate direttamente dai volontari dell’AISF sezione di Lamezia Terme a dimostrazione del fatto che i pazienti fibromialgici non sono la loro malattia, ma hanno necessità di uscire dall’invisibilità a cui la società li confina.L’inaugurazione è prevista per giorno 14 febbraio 2022 alle ore 10.00 nei pressi della panchina sita su Corso Giovanni Nicotera, di fronte l’istituto Maggiore Perri. L’evento sarà presieduto dal sindaco avv. Paolo Mascaro. La scelta di avviare una unica inaugurazione, rappresentativa per tutte e tre le panchine, nel giorno di San Valentino non è una casualità: nella giornata dedicata agli innamorati ricordiamo a tutti di amare in primo luogo noi stessi!

La Sindrome Fibromialgica è una malattia cronica reumatologica riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1992 con la cosiddetta Dichiarazione di Copenhagen. Si tratta di una forma di dolore muscolo-scheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce in Italia circa 2-3 milioni di persone, corrispondenti al 3-4% dell’intera popolazione, di cui il 70 per cento sono donne, anche se negli ultimi anni c’è stato un incremento di malattia anche nel genere maschile. Ha un picco di incidenza tra i 20 e i 50 anni, ma può interessare tutte l’età, purtroppo anche i bambini piccoli. Il dolore è il sintomo predominante della fìbromialgia, ma ha anche altri sintomi rilevanti: fatica, disturbi del sonno, rigidità, difficoltà di concentrazione, e disturbi gastrointestinali e genitourinari nonchè disturbi dell’ umore.

La malattia ha un peso sociale importante, è una sindrome cronica che comporta molto spesso una disabilità, che non è conosciuta oppure ignorata , tanto da essere etichettata “la malattia invisibile”, ma l’Aisf Odv lotta per far conoscerla e riconoscerla!

AISF ODV

Sezione Lamezia Terme