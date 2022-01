Lamezia. Al Giovanni Paolo II la “Befana in Pediatria”

Oggi, come ogni anno, si è svolta presso “l’Ospedale Giovanni Paolo ll” la giornata dedicata alla “Befana in pediatria”

L’occasione della Befana porta con se un messaggio di gioia e serenità per tutti i bambini, soprattutto per quelli che non hanno lasciato il reparto di pediatria durante le feste natalizie.

I carabinieri della biodiversità di Catanzaro hanno consegnato i doni e anche degli alberelli.

Molti sono stati piantati all’interno del parco adiacente alla struttura ospedaliera.

Accompagnati dalla loro insegnante, Alina Caruso, gli allievi della scuola musicale Le Belle Arti hanno portato con la loro musica un messaggio di felicità e di buon augurio.

Si ringraziano il direttore generale dell’ospedale Lazzaro e il primario di pediatria la dottoressa Caloiero insieme a tutto il personale sanitario per il lavoro svolto in questi anni così difficili per i bambini, con l’augurio che con il nuovo anno si possa tornare a fare visita all’interno dei reparti.