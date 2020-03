Cresce il numero di persone contagiate da Coronavirus a Lamezia Terme

Dopo il caso comunicato poco meno di un’ora fa, altre due segnalazioni sono giunte da poco in redazione.

Si tratta di una donna di 76 anni, risultata positiva dopo diversi tamponi, e di un uomo di nazionalità marocchina (classe ’66) ma da tempo risiedente in città.

Entrambi si trovano in questo momento in isolamento domiciliare, in quanto neanche per loro è stato necessario il ricovero in ospedale.