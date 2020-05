Lamezia. l’amministrazione ai commercianti: ripartiamo insieme!

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ringrazia tutti gli operatori del settore commercio, plaudendo alla loro costanza, tenacia e forza d’animo

Si è trattato di una emergenza sanitaria rivelatasi letale per la salute e che ha, inoltre, creato gravissimi difficoltà ai numerosi operatori del settore.

Da lunedì 18 maggio, pian piano, la vitalità economica lametina e del commercio in generale, ha mosso i primi passi su quel cammino di ritorno alla normalità sempre però contrassegnato da responsabilità e buon senso.

“Sono orgoglioso e felice – sottolinea il vice sindaco, avv. Antonello Bevilacqua – per la bellissima risposta ricevuta dagli operatori commerciali alla ripresa dei mercati rionali. Ho potuto constatare un grande senso civico, oltre che un condivido spirito collaborativo, nel pieno rispetto delle norme nazionali e regionali. In una visita in uno dei mercati cittadini, ho potuto apprezzare la collaborazione degli operatori e la compostezza degli acquirenti. Come Amministrazione – continua Bevilacqua – stiamo lavorando ad un programma che possa soddisfare le esigenze dei commercianti, mantenendo sempre come prioritaria la tutela della salute, ben ripagata da ascolto e sinergia.

Le medesime attenzioni, sempre attraverso la collaborazione tra giunta comunale, polizia locale e gli operatori di categoria, sono state riservate ai ristoratori, titolari di bar e pub, da sempre polmone pulsante della ben nota movida lametina. Attraverso una serie di incontri, l’amministrazione comunale, insieme agli operatori, ha analizzato le criticità ed individuato soluzioni condivise che non possono però prescindere da assoluto rigore individuale ed osservanza delle disposizioni nazionali e regionali.

Assoluto sostegno anche alla associazione “Lamezia Shopping”, di cui l’Amministrazione ha condiviso impegno e progetti, sposando segnatamente il favore per il centro commerciale naturale ed una economia che viene definita a km zero, con un percorso da vivere all’interno del centro città.

RipartiAmo insieme, concludono il sindaco Mascaro e gli assessori, plaudendo al grande senso di appartenenza di tutta la comunità lametina, che consentirà di riscoprire, in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, nuovi stimoli e valori.

Buona ripresa e buon lavoro a tutti, con la certezza che l’Amministrazione comunale è, e sarà sempre, al fianco dei suoi concittadini nell’auspicio di disegnare fin d’ora le vie per il nuovo domani.