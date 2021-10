Lamezia ancora in piena emergenza idrica

Sono le 8:00 del 02.10.2021 e siamo ancora in piena emergenza idrica. I serbatoi non hanno ancora raggiunto il livello sufficiente per consentire la distribuzione dell’acqua

Comunicato Stampa

L’informativa data da SORICAL con la nota prot.n.131 del 01.10.2021 non si è rivelata corretta: non è vero che alle 18:30 sono stati completati i lavori e che sono state avviate le operazioni di riavvio dell’erogazione idrica dal partitore Canneto verso il serbatoio di Sambiase Basso: era pertanto irrealistica la previsione che avremmo potuto ripristinare la fornitura già dalle ore 23:00!

In effetti solo intorno 23:00 l’acqua ha cominciato a defluire nel serbatoio Sambiase Basso, alle 23:45 in quello Alto e solo intorno alle 03:00 di oggi nel serbatoio di Caronte.

Valutando il tempo di riempimento dei serbatoi, e se non interverranno ulteriori interruzioni o rallentamenti nel flusso in arrivo ai serbatoi, solo in tarda mattinata potremo garantire la regolare erogazione dell’acqua nelle zone di Sambiase (servite dai serbatori Sambiase basso e Sambiase alto). Resterà ancora critica l’erogazione nelle zone servite dal serbatoio Caronte

Questi i fatti. Dobbiamo purtroppo stigmatizzare il comportamento scorretto e francamente cinico di SORICAL che ha diffuso notizie non vere, anche a mezzo stampa, alimentando inutili aspettative nei cittadini esasperati da giorni di mancanza dell’acqua.