Lamezia Bene Comune: intervenire urgentemente su decoro urbano e igiene pubblica

Da troppi mesi stiamo assistendo ad una pessima gestione degli interventi igienico-sanitari sull’ intero territorio della città la cui competenza è in capo all’ Asp Catanzaro/ Lamezia servizio di igiene pubblica

Comunicato Stampa

Raccogliamo le lamentele di numerosi cittadini sulla mancata disinfestazione contro la zanzara tigre, insufficienti e/ o inesistenti interventi di disinfestazione dei tombini della rete fognaria del territorio da blatte e topi. Quest’ ultimo problema, oltre a risultare indecoroso per la città, rappresenta un vero e proprio pericolo igienico sanitario per la salute dei cittadini. Nonostante le continue segnalazioni all’ Asp, l’ente in questione solo pochi giorni fa ha risposto con un blando e parziale intervento sui tombini fognari (dai quali fuoriescono scarafaggi documentati da foto di cittadini) posti in alcune vie particolarmente infestate, intervento risultato scadente e completamente inefficace.

Ricordiamo inoltre che il comune, come di consueto in accordo con l’ASP di Catanzaro, non ha provveduto all’annuale disinfestazione adulticida contro le zanzare.

Il Movimento Lamezia Bene Comune chiede pertanto al Sindaco Paolo Mascaro un intervento urgente e doveroso come Comune attivando i poteri sostitutivi e rivalendosi successivamente sull’ Asp per il recupero delle somme spese. Sottolineiamo ancora che la sollecitazione del Movimento trasmessa ai canali di stampa per essere divulgata, deriva anche da pressanti segnalazioni, pertanto riteniamo rivesta carattere di priorità e urgenza.

Lidia Gilberti, Daniela Grandinetti, Felicia Villella

Per il Movimento Lamezia Bene Comune