Lamezia Bene Comune: Vicini ai lavoratori ex Carrefour

“Non si portino avanti operazioni sulla pelle di lavoratrici e lavoratori”

Comunicato stampa

Siamo vicini alle lavoratrici e ai lavoratori ex Carrefour e ci uniamo alla mobilitazione promossa oggi dalle forze sindacali di fronte il centro commerciale “Due Mari”.

E’ un altro colpo durissimo sul fronte occupazionale per il nostro territorio. Stiamo parlando di tante lavoratrici che anche l’anno scorso, nel pieno della pandemia, non si sono fermate esponendosi in prima persona al rischio e di tanti padri di famiglia che per anni hanno lavorato nei diversi punti vendita con abnegazione e professionalità.

Quando sono in gioco il lavoro e i diritti, non si può liquidare il tutto come una mera trattativa tra privati. Ci uniamo ai sindacati per chiedere subito l’attivazione di misure di sostegno al reddito e l’avvio di una trattativa per delineare una prospettiva per il futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori. Non è possibile stare con le mani in mano mentre si portano avanti operazioni commerciali senza pensare alle conseguenze su oltre duecento operatrici e operatori.

Si avvii prima possibile una trattativa coinvolgendo le istituzioni perché siano garantiti i diritti dei lavoratori.