Lamezia Comics & co…: rinviata al 2021 la XII edizione

Con una nota pubblicata sulle pagine social ufficiali, gli organizzatori annunciano la decisione di rinviare, causa Covid-19, la XII edizione della manifestazione

Di seguito la nota:

Cari amici del Lamezia Comics & co…,

In questo lungo periodo abbiamo valutato e riflettuto attentamente sulla possibilità di svolgere la consueta edizione del Lamezia Comics & Co… attuando tutte le misure di sicurezza, prevenzione e contenimento dettate dall’emergenza collegata alla diffusione del Covid-19.

Ciononostante, la situazione che si è determinata ultimamente, non ci consente allo stato attuale di assicurare l’evento che noi tutti conosciamo soprattutto per tutelare la salute e la sicurezza dei visitatori, delle categorie di lavoratori che fanno parte della manifestazione e dello staff stesso, pertanto ci vediamo costretti ad annullare la tradizionale edizione in programma dal 11 al 13 settembre.

Con l’augurio che si possa tornare quanto prima a vivere insieme il Lamezia Comics & co…, così come avete imparato a conoscerlo, cioè punto di incontro e aggregazione sociale, vi diamo appuntamento a settembre 2021 con la XIII edizione della manifestazione.

Tuttavia, visto l’innumerevole quantità di manifestazioni d’affetto e richieste di informazioni sui nostri canali social, ci stiamo preparando per trascorrere un po’ di tempo insieme a voi… Abbiamo in programma una serie di eventi con l’obiettivo di intrattenervi attraverso internet e non solo… Quindi, seguiteci sui nostri canali social per non perdervi gli appuntamenti in corso di programmazione per la speciale edizione 2020 del Lamezia Comics & Co… a presto!