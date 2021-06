Lamezia. Daniele Parisi apre il Matrioska Festival al Café Retró

Parte il progetto di Mammut Teatro con l’anteprima “La Vita è una Beffa”, in scena domenica

Domenica 6 giugno alle ore 18,30 al Café Retró di Lamezia Terme si aprirà il cartellone della prima edizione di Matrioska Festival, l’evento ideato da Mammut Teatro, con la direzione artistica di Gianluca Vetromilo, realizzato con il sostegno della Regione Calabria.

Ad inaugurare il Festival che animerà il centro storico della città lo spettacolo “La vita è una Beffa” di e con Daniele Parisi, un lavoro in cui l’attore e autore romano presta corpo e voce in un one man show ironico quanto sarcastico.

Lo spettacolo

Cibo, amore, malattia ed esistenzialismo saranno i temi cardine della pièce di Parisi: monologhi scritti sul pubblico, intrecci d’amore disperati, canzonette oscene e malinconiche. Uno spettacolo in continua evoluzione che sistematizza pezzi di repertorio con pezzi inediti in cui il linguaggio teatrale prova a scendere dal palco e a dialogare tra il pubblico.

Daniele Parisi, diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico per il teatro ha lavorato con artisti dal calabro di Romeo Castellucci e Lilo Baur. Nel 2016 debutta nel cinema con “Orecchie”, diretto da Alessandro Aronadio (Festival del Cinema di Venezia73, sezione “Biennale College”), del 2018 è invece protagonista nel film di Duccio Chiarini, “L’Ospite”, oggi disponibile su Netflix.

Il Festival

Nata come rassegna itinerante Matrioska oggi diventa un festival che vuole contribuire, attraverso un’offerta nuova e consapevole, a stimolare il tessuto civico e culturale della città.

«Ogni esperienza culturale nasce da un incontro, da una connessione biografica e a dalla istituzione di uno spazio – commenta Armando Canzonieri, direttore organizzativo del Festival –. Anche con Matrioska le cose sono andate così. C’è stato l’incontro tra me e Mammut Teatro e c’è stato un luogo, il Café Retró. In questo locale, nel centro storico di Lamezia Terme, abbiamo iniziato a proporre spettacoli teatrali e reading portando il teatro in mezzo alle persone. Dopo quattro anni di rassegna, oltre 40 spettacoli e un anno mezzo di stop, Matrioska diventa un Festival che coinvolgerà diversi artisti e altrettante compagnie, e il tutto non poteva che ripartire dal Café Retrò, il luogo da cui tutto è iniziato».

Un Festival itinerante che prende il via al Café Retró per poi spostarsi in diverse location della città, dalla spiaggia fino al Teatro Politeama “F. Costabile”, con lo scopo di coinvolgere nuovo pubblico.

«Il teatro è dove lo porti – dichiara Achille Iera di Mammut Teatro – . E ogni luogo è capace di “dire” qualcosa che renda l’evento scenico unico. Con questa visione nasce l’idea di mettere in scena spettacoli teatrali in luoghi differenti. Questo concetto è figlio dell’urgenza di rimettere il teatro al centro della comunità e di farlo essere ciò che naturalmente è: esercizio dello stare insieme, in tutte le sue possibilità e declinazioni».

«C’era necessità di ritornare a fare cultura – conclude il direttore artistico Gianluca Vetromilo –, c’è bisogno di ritrovarsi, socializzare, di ritornare a sperare, sognare, emozionarsi e quale miglior modo di ricominciare se non partendo dal teatro».