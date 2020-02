Lamezia. Disservizi idrici il 24 febbraio per interventi urgenti sulla condotta

Sorical ha comunicato che, per una serie di interventi urgenti da eseguirsi sulla condotta di adduzione dell’Acquedotto Sambuco nella giornata di lunedi 24 febbraio, sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi di Canneto, Sambiase basso, Sambiase alto e Caronte

I lavori riguarderanno la riparazione di una perdita e la sostituzione di una serie di saracinesche di scarico usurate.

L’erogazione dell’acqua sarà interrotta dalle ore 8.00 fino ad ultimazione lavori, pertanto dal primo pomeriggio fino a tarda sera potranno verificarsi dei disservizi nelle seguenti zone: Loc. Canneto, Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via S. Foderaro e traverse a scendere e Via il Guiscardo a salire fino all’edificio Scolastico, Sambiase centro, Viale S. Bruno, Via Cerasolo, Via delle Rose, Sambiase zona alta e Caronte.