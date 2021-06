Lamezia. Disservizi idrici, serve ancora un giorno per tornare alla normalità

Si informano gli utenti, con riferimento alla fornitura erogata dai serbatoi di Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte, alimentati dalla condotta premente dell’acquedotto Sambuco, che le portate addotte sono state ripristinate ma le 2 prolungate interruzioni, verificatesi a meno di 24 ore di distanza, hanno comunque causato il completo svuotamento dei manufatti di accumulo e dell’intera rete di distribuzione.

Sarà necessario un ulteriore giorno perché i serbatoi accumulino quel minimo di carico idraulico sufficiente al funzionamento degli organi di regolazione e per ristabilire le normali pressioni di esercizio della rete.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.