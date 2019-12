Lamezia. Disservizio idrico nel centro storico di Nicastro

So.Ri.Cal ha comunicato, per una improvvisa perdita sulla condotta adduttrice dell’impianto silano, ha interrotto la fornitura idrica per il serbatoio di Veterana, a servizio del centro storico di Nicastro

Le vie interessate dal disservizio sono: Via S. Teodoro e traverse, Via Torre e traverse, Via Belvedere e Traverse, Via Garibaldi e Traverse, via Timpone e Traverse Titti i vichi del centro storico.

La So.ri.Cal comunica inoltre, che a causa di un guasto, nella serata del 25/12/2019, a una elettropompa dell’impianto di Scinà, è diminuita la portata ai serbatoi di Bella Basso e Bella Alto. Il disservizio potrà causare l’interruzione della fornitura idrica nelle zone di : Bella , Via Duca d’Osta, Via Oberdan, Via Calia, Via Vignola Stella, Via Celli, Via Lissania, Via Milite Ignoto Via dei Mille, Via Conforti , Corso Numistratono , Via San Giovanni, Via Notaro, Via Garibaldi , Corso Giovanni Nicotera e traverse, Via Piave , Via Po, Via Tagliamento, Via Adda, Via Isonzio, Via Timavo , Via XX Settembre, Viale I Maggio e traverse, Via Colelli, Via T Fusco, Via Misiani, Via Aversa e Precenzano, Via Nenni, Via R. Lombardi, Via dei Bizantini.

L’intervento di riparazione è in corso nella mattinata odierna.