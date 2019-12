Lamezia. Domani primo consiglio comunale: il presidente sarà Pino Zaffina?

LAMEZIA. E’ fissata per domani mattina alle 9 la prima convocazione del nuovo consiglio comunale eletto alle amministrative di novembre. Naturalmente come sempre avviene in questi casi sono tanti i nomi dei papabili che potrebbero ricoprire la carica di presidente e vicepresidente dell’assemblea cittadina.

Dai rumors che arrivano da palazzo di città sembra proprio che sindaco e maggioranza vogliano designare alla presidenza del civico consesso un consigliere eletto fra le liste che hanno sostenuto il primo cittadino. Fra i favoriti sembra proprio che ci sia Pino Zaffina, tra i più votati delle due liste civiche collegate a Mascaro, con una lunga esperienza politica alle spalle. Per la carica di vicepresidente, sempre le solite voci di corridoio, danno per favorito Matteo Folino che alle scorse comunali si è candidato con Forza Italia. Ma, ad incalzare Folino, dicono i bene informati, ci sarebbe anche Lucia Cittadino eletta con la lista civica “Guarascio sindaco”. Domani mattina, dunque, se davvero i giochi sono già fatti la prima convocazione del consiglio comunale dovrebbe filare liscia ed avere anche tempi piuttosto veloci. Anche se, in questi casi, il condizionale è d’obbligo perchè in politica l’incognita dell’ultimo minuto è sempre in agguato. m.s.