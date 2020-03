Lamezia. Mascaro: domani saranno recapitate 315 mascherine

Il sindaco di Lamezia Terme, avv. Paolo Mascaro, ha comunicato con una nota sulla propria pagina Facebook, che domani verranno consegnate a domicilio 315 mascherine

Di seguito la nota:

pervenute ad oggi richieste da circa 1.200 nuclei familiari per la consegna delle mascherine; detta richiesta si ricorda che deve avvenire in via prioritaria tramite mail all’indirizzo mascherinelamezia@gmail.com ed unicamente in via subordinata telefonando al numero 348/2555200 dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì; occorre fornire generalità, cellulare ed indirizzo, specificando per le future richieste se trattasi di Nicastro, Sambiase o Sant’Eufemia.

DOMATTINA SARANNO CONSEGNATE A CASA 315 MASCHERINE A 172 NUCLEI FAMILIARI, DI CUI 120 A NICASTRO, 43 A SAMBIASE E 9 A SANT’EUFEMIA.

La consegna continuerà giorno per giorno in base alle richieste pervenute ed al numero di mascherine disponibili.

Le mascherine sono lavabili e quindi utilizzabili per più giorni.

Si ringraziano tutti coloro che, con grande professionalità e spirito di sacrificio, stanno producendo le mascherine e le associazioni che, con amore e infinita solidarietà, stanno curando la ricezione delle richieste e la consegna delle mascherine.

LAMEZIA UNITA E SOLIDALE

LAMEZIA VINCERÀ