Lamezia. Esame di maturità, secondo giorno di vaccinazioni per docenti e studenti

LAMEZIA. Seconda giornata di vaccinazioni per i docenti e gli studenti che fra qualche giorno saranno impegnati con gli esami di maturità.

Già da ieri e per tutta la giornata di oggi sono attivi gli hub vaccinali realizzati all’ospedale Giovanni Paolo II e al pimo piano dell’ex nosocomio di colle Sant’Antonio. In entrambi le strutture ci si può presentare senza bisogno di prenotazione: basta compilare i moduli necessari per richiedere la vaccinazione e dopo una breve attesa si accede agli ambulatori per la somministrazione.

Il vaccino impiegato per il vax day di docenti e maturandi è Pfizer. All’ospedale di via Perugini, ad affiancare i sanitari (medici e infermieri) anche i militari del reggimento Sirio di stanza a Sant’Eufemia, i volontari di Protezione civile e Croce Rossa, gli operatori della pro loco di Falerna dei volontari della Croce Rossa. Al Giovanni Paolo II l’hub vaccinale è operativo, ininterrottamente dal 5 gennaio scorso; infatti le somministrazioni sono state garantite anche nei giorni festivi. A tal proposito la direzione sanitaria fa sapere che da quando è iniziata la campagna vaccinale, nei tre ospedali di Soveria, Lamezia e Soverato sono state inoculate oltre 55 mila dosi. Red.