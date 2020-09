Lamezia. Francesco Polopoli pubblica il primo “Dizionario di cognomi lametini”

Un’opera inedita che affronta per la prima volta lo studio dei cognomi da un punto di vista linguistico

Dedicato al letterato e nicastrese Pietro Ardito, il volume consta di circa trecento pagine ed è il frutto di ben due anni di studi e ricerche che avevano portato l’autore, il professore e intellettuale lametino Francesco Polopoli ad una prima stesura di più di ottocento pagine, che con l’ultima revisione si è notevolmente ridotta: “…con l’intento – ci dice il professore Polopoli – di rendere facilmente fruibile il testo a chiunque voglia consultarlo.”

Un progetto ambizioso nato in sinergia con il centro culturale Samarcanda e che è sembrato necessario per dare identità al nostro territorio: perché lo studio dei cognomi rimanda ad antichi concetti legati alla famiglia di appartenenza e non si riduce ad una semplice indicazione, ma ne è espressione caratteristica ed identificativa. L’intreccio dei cognomi, derivato dall’intreccio delle famiglie, ha dato così origine all’attuale conformazione della società e per comprenderla in pieno è bene che se ne conoscano gli arcani.

La necessità di fare una distinzione per l’identificazione delle persone è antichissima: lo facevano i greci, ad esempio, indicando la stirpe o il patrocinio, seguirono vezzeggiativi familiari, in seguito, sotto i romani, ma con i primi censimenti ufficiali del XII secolo apparve necessaria l’introduzione del cognome come attualmente concepito.

Il lavoro del professore Polopoli ha avuto queste fondamenta ed è unico nel suo genere: lo studio dei significati linguistici di ogni cognome dal punto di vista etimologico lo ha da sempre colpito, ha così deciso di prendere in mano il caro e vecchio elenco telefonico e partire proprio da lì.

Strutturato come un classico dizionario, il Dizionario dei Cognomi lametini presenta una piccola prefazione necessaria a dare dignità all’elaborato: in essa l’autore rimanda alla figura del Sommo Poeta, Dante Alighieri, che nella sua opera massima, la Divina Commedia, riprende il tema dei cognomi e può esserne considerato il padre fondatore.

Il Dizionario dei Cognomi lametini edito da Pubblisfera Edizioni, che ha curato anche la pubblicazione dei fascicoli del Sommario teologico Calabrese, è disponibile nella storica edicola Cerminara di San Domenico.

Felicia Villella

Felicia Villella Nata calabrese classe ’88, si laurea con lode in Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali all’Università della Calabria nel 2011, nel 2013 acquisisce un master di II livello, SIMPASS, nel restauro di beni archeologici sommersi. Collabora con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical e prosegue la sua attività come ricercatrice indipendente. È redattore capo per la regione Calabria nel progetto “Discovering Italia” del sito progettostoriadellarte.it. Ha lavorato per il Grande Progetto Pompei, risultando vincitrice del concorso 150 Giovani per la cultura, indetto dal MiBACT, nel 2015. Ha lavorato per il Museo archeologico Lametino – Direzione regionale musei Calabria fino a giugno 2020. Attualmente collabora con la testata giornalistica LameziaTerme.it. See author's posts