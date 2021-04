Lamezia. Giardini della memoria: piante di ulivo per ricordare le vittime del Covid

Progetto “Giardini della memoria” per ricordare le vittime di Covid. L’iniziativa realizzata anche a Lamezia.

Infatti i volontari dell’associazione Valentia di Lamezia Terme con il coordinamento sanità 19 Marzo e l’Asp di Catanzaro hanno dato vita alla nona piantumazione in ricordo delle vittime della pandemia. Altre iniziative simili sono state realizzate dall’associazione Valentia, presieduta da Anthony Lo Bianco, anche in altre cittadine calabresi.

Nel giardino dell’ospedale Giovanni Paolo II il direttore sanitario Antonio Gallucci, il vicario generale della diocesi don Pino Angotti e i volontari dei due sodalizi hanno messo a dimora delle piante di ulivo per onorare la memoria delle tantissime vittime del Coronavirus. A rappresentare l’associazione Valentia, per la città di Lamezia Terme c’era Davide D’Agostino; presenti anche Oscar Branca e Francesco Curcio per il coordinamento sanità 19 Marzo. A piantare gli alberi di ulivo, simbolo di pace e speranza, anche alcuni familiari delle vittime lametine del Covid-19. Red.