Lamezia. I giovani di FRONTIera inaugurano la nuova sede

Domenica 12 dicembre è stata una data molto importante per i “giovani di FRONTIera”

L’associazione, composta appunto dai giovani di Fronti, quartiere collinare di Lamezia Terme, alla presenza del sindaco Paolo Mascaro, del comandante della Polizia Locale Maurizio Marino e del ten. col. Aldo Rubino ha potuto inaugurare la propria sede in via Provinciale.

Bellissimo il discorso del presidente dell’associazione, Antonio Grandinetti che ha suggellato l’evento: I Giovani Di FRONTIera APS (L’associazione di promozione sociale) assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale ormai dal lontano febbraio 2019 ed oggi , 12-12-2021, né battezza la sua dimora. Non pochi sono stati gli interventi in ambito sociale, ambientale e sanitario organizzati … Tra i più partecipati, la giornata ecologica. Ma quanto sarebbe bello però avere il paese pulito tutto l’anno senza rompersi il culo mobilitando l’intero paese 1 volta al mese? Noi crediamo non sia possibile ripulire oggi il piazzale sotto la chiesa ed averlo risporcato al pari livello dopo solo 4 giorni vivendo nel degrado i restanti 60 giorni antecedenti la prossima giornata ecologica …Non crediamo sia plausibile lamentare l’intervento di pulizia da parte della provincia non avendo la volontà di riuscire a mantenere ordinato anche solo l’accesso delle nostre abitazioni ; manteniamo ordinato e prendiamoci cura del nostro paese quotidianamente e quotidianamente collaboreremo insieme e quotidianamente ci sarà una comunità attiva concentrando invece le proprie esigenze su progetti di livello superiore: percorso naturalistico, campo sportivo, l’arte del cesto, perché a nostro parere, si lo è, è un arte..

ecco, crediamo invece solo allora di poter riuscire a creare un colloquio e perché no dibattito con l’amministrazione comunale che personalmente oggi è gestita forse da una delle persone che più stimiamo in città; ecco, solo allora, siamo convinti, Fronti comincerà a crescere.

Onorati tutti della presenza del comandante Marino e vice comandante Aldo Rubino, approfittiamo tutti per ringraziarvi del sostegno mostratoci e garantitoci riguardante il progetto ordine e sorveglianza territoriale.Abbiamo insieme attivato una prima telecamera attendendo l’installazione delle rimanenti 4.

È al sindaco Paolo Mascaro invece che porgiamo l’onere di volerci bene, di sostenerci sempre e di battersi al nostro fianco per una frazione che è Lamezia e da Lamezia deve essere rappresentata.

A Vincenzo ed Italo l’onore di piantumare il primo albero ed a te, piccolo Giovanni de Fazio l’Augurio che tu possa amare fronti anche solo l’1% di quanto tuo zio lo ami.

Pensiamo che Fronti qualcuno l’abbia un tempo costruita, ed era bellissima, ci piaceva, ci piace, e non vogliamo essere gli altri che la distruggeranno.

I giovani di Frontiera

Altrettanto belle le parole del sindaco Paolo Mascaro che afferma, tra l’altro: conobbi i giovani di Fronti nel 2015, si parlava di loro, del loro attivismo, delle loro proteste, del loro desiderio di far si che questa frazione particolarmente ricca, vivace e popolosa potesse avere rispetto e dignità. Rimasi molto entusiasta dell’incontro, perchè vedere ragazzi entusiasti della terra dove si vive, far si che possa essere rispettata, che possa crescere, nel mondo di oggi è veramente un’isola felice. Da allora abbiamo continui rapporti con questi ragazzi che nel frattempo si sono laureati, hanno trovato lavoro, ma resta sempre inalterato l’amore e crescente il desiderio che il proprio territorio possa ancora di più crescere. E’ questa una comunità che riesce a dare all’intera città di Lamezia Terme senza pretendere. […] Un esempio quale quello di Fronti sia esempio da pubblicizzare, sia esempio da portare a conoscenza di tanti. Se nella nostra terra potessero esserci tante isole felici come questa, allora potremmo veramente ragionare di un mondo diverso e di un mondo migliore.