Lamezia, grave incidente: interviene elisoccorso

Questa mattina si è verificato un grave incidente tra due auto in località Bellafemmina, nei pressi della rotatoria dell’aeroporto. Sono rimaste coinvolte una Fiat 500 di colore blu e una Fiat 500L di colore grigio. L’impatto si è verificato davanti una stazione di servizio, sono intervenuti sul posto la Polizia stradale per le indagini del caso e l’elisoccorso che ha trasportato in ospedale uno dei due conducenti in condizioni più gravi.

