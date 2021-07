Lamezia. Hub vaccinale in ospedale, diminuiscono le postazioni: personale non pagato?

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Da agosto, all’interno dell’ospedale di Lamezia, potrebbero diminuire drasticamente le postazioni disponibili per le vaccinazioni

Sono indiscrezioni che circolano dopo le prime avvisaglie di ieri pomeriggio, quando pare ci siano state delle difficoltà con la chiusura di alcune postazioni.

Se ciò fosse vero bisognerebbe chiedersi come mai questo avviene proprio nel momento in cui servirebbe invece un incremento visto l’aumento di richieste dell’ultimo periodo.

Le indiscrezioni che ci giungono evidenziano il fatto che il personale impegnato nelle vaccinazioni potrebbe ritirare la propria disponibilità perché l’Asp non ha pagato i compensi dovuti in questi mesi se non facendo dei distinguo tra il personale.