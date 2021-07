Lamezia. Inaugurazione di una nuova scultura in piazza Bovio

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

L’artista Renzo Eusebi ne fa dono alla cittadinanza grazie al tenace lavoro di Giovanna Adamo di Arte & Antichità e Adele Paola di Arte Antica e design



A Lamezia Terme si inaugura, in piazza Bovio, sabato 24 Luglio, alle ore 18:30, un’opera dell’artista Renzo Eusebi.

Una pittoscultura in ferro zincato verniciato a polvere. Titolo dell’opera (Cromoformasuonoverticalizazioni n.1 del 2021).

Durante il lungo periodo di frustrazione e chiusura forzata in casa, a causa del Covid – 19, si sono maturate idee nuove e chiaramente espresse in questa importante scultura concessa alla comunità lametina.

L’opera monumentale delle dimensioni di 414 per 60 per 60 cm, del peso di 350 kg, composta da tre elementi sostenuti da una piastra in ferro zincato e a sua volta imbullonata ad un’altra, affogata nel pilastro in cemento armato, sviluppa l’idea dell’artista, che si rivolge all’universo come se pregasse, tramite cromie e verticalizzazioni sonore, o ancora, raggiungendo un diapason del colore, simile all’armonia musicale creata dalle canne di un organo.

Si nota una perfetta sincronia di elementi cromatici e formali. Le verticalizzazioni delle fasce parallele, colorate con i tre colori principali, rosso, giallo, blu, nero e bianco si rivolgono verso il cielo ad intercedere per la fine di questa pandemia, come accadeva in passato per le cattedrali gotiche e per gli obelischi.

In contemporanea si terranno in mostra, sino al 31 Luglio, le opere dell’artista presso il museo Archeologogico lametino.

La mostra, intitolata” Operhhe in equilibrio tra passato e presente” vede un confronto dialettico tra le opere di Eusebi e i reperti archeologici. L’itinerario continua con opere esposte presso il chiostro San Domenico e nella galleria ” Arte antica e design”.

L’evento e’ stato possibile realizzarlo grazie alla collaborazione di Giovanna Adamo, presidente Ass.Arte&Antichita’ Passato Prossimo, Adele Paola titolare Arte Antica e design, Gianfranco Pugliese e Mery Florio critici d’arte.