Lamezia. L’autore della strage dei ciclisti ferito in un grave incidente sulla SS280

È Chafik El Ketani, il 32enne magrebino residente a Gizzeria rimasto ferito in un incidente stradale qualche giorno fa sulla SS280 all’altezza di Marcellinara.

Nel sinistro ha perso la vita un ragazzo di 31 anni, sempre di origine extracomunitaria. El Ketani è l’autore della strage dei ciclisti avvenuta in località Marinella la mattina del 5 dicembre del 2010. Alla guida di una Mercedes lanciata ad alta velocità, il giovane investì in pieno gli 8 ciclisti lametini che, come di consueto, ogni domenica mattina andavano a fare la loro tanto amata pedalata. Una tragedia che sconvolse l’Italia intera e che fece sprofondare la città in un’atmosfera surreale di incredulità, sconcerto e immane dolore.

Per la strage dei ciclisti El Ketani fu condannato a otto anni di reclusione. In località Marinella una stele ricorda la tragica morte degli otto professionisti lametini falcidiati da un giovanissimo pirata della strada, alla guida con la mente obnubilata dall’alcol e dalla droga. Red.