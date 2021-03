Lamezia. L’Uccp Michelangelo ospita i medici di famiglia per i vaccini over 80

LAMEZIA. Proseguono le vaccinazioni per gli anziani ultraottantenni all’Uccp (Unità di cure complesse primarie) Michelangelo di via Dei Mille, coordinata dalla dottoressa Franca Ferrari.

Già da una quindicina di giorni la struttura ha avviato la campagna vaccinale per i propri assistiti e, da oggi, vengono ospitati anche altri dottori non facenti parte dell’Uccp. In questo modo si consente anche ad altri medici di famiglia di poter vaccinare i loro pazienti e quindi di dare un’accelerata alla campagna vaccinale che, nella nostra regione, sta risentendo di forti disagi e disservizi come in tutta Italia. Dare la disponibilità dei locali e permettere di imprimere uno slancio alle vaccinazioni è senz’altro un atto di sinergia e di collaborazione da parte dei medici dell’Uccp che ‘fanno squadra’ con altri loro colleghi impegnati sul territorio. La somministrazione dei vaccini si effettuerà sempre nei weeekend per non congestionare ulteriormente l’attività ambulatoriale dell’Uccp durante i giorni feriali. m.s.