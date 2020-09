Lamezia. Nessun nuovo caso di positività al Covid: situazione sotto controllo

LAMEZIA. Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 registrato in città. Il Dipartimento di prevenzione dell’Asp conferma che non sono stati accertati altri casi di persone contagiate sul territorio lametino.

Il personale sanitario del Dipartimento, guidato dal dottor Giuseppe Caparello, continua a lavorare alacremente e, al contempo, ribadisce che la situazione dei contagi nel lametino è del tutto sotto controllo. In queste ultime ore, in città, è cresciuto il clima di allarmismo e i rumors sempre più frequenti davano Lamezia già come ‘zona rossa’. Le rassicurazioni dei sanitari smentiscono l’esagerato allarme ma, naturalmente, invitano a rispettare le misure di sicurezza anti-contagio ormai note a tutti. Red.