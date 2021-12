Lamezia. Nuove nomine da parte della Cancelleria Vescovile

La Cancelleria Vescovile comunica che S. E. R. Mons. Giuseppe Schillaci ha nominato:

In data 25 novembre 2021, il Rev.do Sac. Alessandro Salvaggio, O.M.V.D., Amministratore parrocchiale delle parrocchie di S. Bernardo e B.V. del Carmine, di Maria Ss. Addolorata, di S. Maria Assunta nel Comune di Decollatura, (Decr. Vesc. 89/21);

In data 25 novembre 2021, la Dott.ssa Maria Procopio, membro della Commissione per l’Arte Sacra, i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto, in sostituzione del Rev.do Sac. Giovanni Marotta (Decr. Vesc. 90/21);

In data 1 dicembre 2021, ha costituito, con Decreto Vesc. 91/21, la Segreteria del Sinodo 2021/23, che risulta così composto:

• Monsignor Rev.do Giuseppe Giovanni Angotti

• Canonico Rev.do Leonardo Diaco

• Canonico Rev.do Antonio Brando

• Dott. Francesco Stella

• Dott.ssa Cinzia Calignano

• Suor Elisabetta Torini

• Dott.ssa Loredana Paone

• Rosanna Folino Gallo

• Dott.ssa Veronica Vaccaro

In data 15 dicembre 2021, ha costituito, con Decreto Vesc. 95/21, Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Formativa Dipodi, che risulta cosi composto:

• Canonico Rev.do Antonio Agostino Astorino

• Rev. do Sac. Emanuele Gigliotti

• Sig. ra Angela Maiolo

• Sig. ra Eleonora Petruzza

• Sig. Fabio Lorelli

• Sig. Vincenzo Stefanizzi

• Sig. Eligio Perri

• Sig. Giuseppe Ciriaco

• Dott. Luca Torcasio

In data 16 dicembre 2021, il Rev.do Alessandro Baglio, Vice Assistente di Azione Cattolica con delega al Settore Giovani, (Decr. Vesc. 97/21);

In data 23 dicembre 2021, il Rev.do Giuseppe Gigliotti, Assistente dell’Unitalsi, (Decr. Vesc. 98/21);

In data 23 dicembre 2021, il Rev.do padre Jelson Camacho, Vicario parrocchiale della Parrocchia di S. Giovanni Calabria, in Lamezia Terme, (Decr. Vesc. 99/21).