Lamezia. Paolo Mascaro: stiamo a casa, le feste non annullano il virus

In un video su Facebook, il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, fa il punto sulla situazione sanitaria in Città, precisando che al momento sono 8 i positivi al contagio

Lamezia nel complesso regge bene, ma ciò non deve spingerci ad abbassare la guardia, ribadisce con pacatezza, specie in queste giornate di festa, dove eravamo abituati a trascorrerle insieme in famiglia, magari spostandoci, mentre invece lo dovremo fare in maniera più ritirata e nelle nostre dimore.

Continuano quindi le restrizioni imposte dalle autorità competenti, poiché “le feste non annullano il virus” che rimane pericoloso e ci impone di rimanere a casa.

Il Sindaco ha anche parlato dei fondi stanziati dal Governo per far fronte all’emergenza alimentare, 619 mila euro sono destinati a Lamezia Terme.

Per quanto riguarda il “bonus spesa” sono già pervenute 1100 domande, inoltre è stato attivato un conto corrente dove stanno già arrivando donazioni non solo da parte di gente lametina ma anche da fuori. Tali fondi, in tempi molto rapidi, saranno distribuiti alle famiglie che, sempre per ragioni alimentari, non riescono a far fronte all’emergenza in atto. Il grande cuore dei cittadini, insieme alle iniziative benefiche come “Spesa in sospeso” sono di stimolo per tutti noi.

Un appello è anche quello che, stasera e domani, chi vorrà potrà donare alle famiglie bisognose, questo vale anche per gli esercenti e per chiunque possa essere d’aiuto. Sono state consegnate ad oggi 9000 mascherine a fronte di 4500 nuclei familiari, “le porte del Comune sono aperte” poiché ci saranno sempre opportunità di aiutare tutti coloro che avranno bisogno, in un’atmosfera di collaborazione e serenità.

Il Sindaco sottolinea e prega i cittadini di seguire con il massimo rigore le prescrizioni imposte dalle autorità, perché la battaglia contro il virus è ancora lunga, pur vedendo nei giorni scorsi, una diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva ma anche un aumento dei soggetti positivi, quindi l’importante è rimanere al sicuro nelle proprie abitazioni.

E’ stata affrontata anche la questione del problema idrico a Lamezia ed il Sindaco ha precisato di aver diffidato la Sorical, contestando anche alla stessa società che nei giorni scorsi già quattro rotture erano state segnalate.

Al momento pare si stia provvedendo a ripristinare la fornitura e comunque quando si uscirà dall’emergenza Covid-19 sarà una delle priorità sul tavolo regionale. Certamente saranno una Pasqua ed una Pasquetta che ognuno trascorrerà a casa con la propria famiglia e non postandosi da un luogo all’altro proprio per evitare il rischio di contagi nel rispetto delle regole imposte dalle autorità competenti.

L’augurio, dice il Sindaco Paolo Mascaro, è quello della massima serenità possibile, senza contrapposizioni o polemiche, insieme, per contribuire a creare una nuova Lamezia, che abbia la voglia e la forza di ripartire, ma sempre insieme.

Riccardo Cristiano