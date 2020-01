Lamezia. Parcheggi a pagamento, i residenti chiedono ripristino pass gratuiti

LAMEZIA. Riceviamo e pubblichiamo nota stampa riguardante la petizione online avviata da alcuni cittadini lametini per il ripristino dei pass gratuiti per i residenti nelle zone dove vi sono i parcheggi blu.

Di seguito la nota: “Dal 25 marzo 2019 i cittadini di Lamezia Terme residenti in vie con parcheggi a pagamento “strisce blu” non hanno più diritto ad avere dal Comune – e dalla Società che gestisce le suddette “strisce blu” – il pass gratuito per poter parcheggiare la propria automobile nei pressi della propria abitazione.

Dall’anno scorso – e più nello specifico da quando è subentrata la nuova Società che gestisce i parcheggi a pagamento – viene negata a qualsiasi residente la possibilità di modificare la targa segnata sul pass “obbligando” gli stessi, difatti, ad acquistare un nuovo ed esoso abbonamento con cadenza mensile/semestrale/annuale, per un costo che varia dai 27.50€ AL MESE per il ticket semestrale ed annuale, fino ai 30€ AL MESE per l’abbonamento mensile.

Chiamando il centralino della Società che ha in gestione le suddette “strisce blu”, si viene informati che:

il Comune è a conoscenza del problema sin da marzo dello scorso anno;

2. il problema nasce perché, a quanto pare, nel bando che il Comune ha stilato non c’è menzione in nessun punto che la suddetta Società debba rilasciare – come è sempre stato sino a febbraio 2019 – un pass gratuito per i cittadini residenti nelle zone con sosta a pagamento che ne facciano opportuna richiesta;

3. nel caso di pass scaduto la Società – a quanto ci risulta ed almeno per il momento – non sta procedendo ad effettuare multe ma, nel caso di cambio targa dovuto per esempio a nuove residenze, smarrimenti, nuove immatricolazioni, etc. si viene multati se non si è in possesso del pass a pagamento.

Ritenendo questa situazione lesiva dei diritti in capo ai cittadini residenti in Lamezia Terme, esorto chi di dovere – il Comune in primis – ad attivarsi nel più breve tempo possibile per modificare il contratto in essere con la Società che gestisce le “strisce blu”, e a prevedere nuovamente il rilascio di pass gratuiti per i residenti interessati dal problema.

Se anche tu sei d’accordo nel veder riconosciuto il rilascio del pass gratuito a chi per sfortuna risiede nei pressi di parcheggi a pagamento “strisce blu”, firma e condividi questa petizione.

Le famiglie lametine hanno un’altra esosa spesa a loro carico: 330€ in più all’anno per poter parcheggiare la propria auto nei pressi della propria abitazione (sempre se si trova parcheggio libero).