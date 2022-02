Lamezia. Piccioni: preoccupati per segnalazioni su mensa diete speciali

Interesserò commissione consiliare competente

Comunicato Stampa

Siamo molto preoccupati per alcune segnalazioni relative alla mensa scolastica, in particolare per quanta riguarda i pasti agli alunni per i quali la famiglie hanno richiesto una dieta speciale per gravi motivi sanitari.

Chiederò alla commissione consiliare competente di approfondire la vicenda, certo di incontrare la sensibilità di tutti i consiglieri su una questione che riguarda tutte le famiglie lametine e il benessere dei nostri figli.

In questi anni abbiamo attenzionato costantemente la mensa scolastica battendoci su una questione fondamentale: le imprese che si aggiudicano il servizio hanno il dovere di garantire standard elevati del cibo offerto ogni giorno ai nostri ragazzi e l’amministrazione comunale ha il dovere di monitorare la qualità del servizio erogato. É inaccettabile che le famiglie che richiedono diete speciali subiscano un trattamento di serie B.

Alcune immagini diffuse sui social sono allarmanti e ci spingono a rilanciare la nostra battaglia soprattutto in questa fase di ripresa a pieno regime della mensa scolastica, dopo il lungo periodo di stop a causa dell’emergenza sanitaria.

In commissione consiliare chiederò che sul servizio mensa, dalle scuole alle case di riposo comunali, ci sia un monitoraggio periodico e un confronto con gli utenti da parte dell’amministrazione comunale, come del resto richiesto negli anni scorsi dalle famiglie , per garantire il massimo a tutti i cittadini che usufruiscono del servizio.

Rosario Piccioni, consigliere comunale Lamezia Bene Comune