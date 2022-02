COA Lamezia: nasce Osservatorio permanente sulla Giurisprudenza di merito e legittimità

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ha istituito, nell’ambito del programma di offerta formativa dedicato agli Iscritti ed all’Avvocatura tutta, l’Osservatorio permanente sulla Giurisprudenza di merito e di legittimità, della Corte costituzionale, EDU e di Giustizia dell’UE, costituendo un apposito Comitato (composto dai giovani Professionisti Armando Cavaliere, Daniela Caputo, Marco Azzarito Cannella, Luana De Vito e Maria Adele Sposato) che si occuperà della raccolta e del commento di Sentenze e provvedimenti di maggiore rilevanza.

È stata pertanto creata, sul sito istituzionale del Consiglio, una nuova Sezione in cui vengono già periodicamente e costantemente pubblicati i predetti contributi, organizzati per Autorità e materia.

“Attraverso l’Osservatorio”, spiega il Presidente del COA di Lamezia Terme, Avv. Dina Marasco, “si intende offrire un contributo volto non solo all’aggiornamento professionale dei Colleghi, ma anche alla più agevole fruizione, da parte di tutti gli utenti del sistema Giustizia, delle novità normative e giurisprudenziali che coinvolgono le attività forensi. Abbiamo affidato l’attività di analisi e commento di tali pronunce ad un Comitato formato da giovani e valenti Professionisti, con l’auspicio che molti altri Colleghi vogliano partecipare ai lavori dell’Osservatorio inviando contributi e segnalazioni“.

Per Armando Cavaliere, principale Referente del Comitato, “La costituzione del Comitato per l’Osservatorio rappresenta una ulteriore prova di quanto il COA concretamente tenga ad uno degli aspetti forse più importanti dell’Avvocatura: la formazione continua. Anche a nome del Comitato ringrazio per la fiducia il Consiglio, col quale si ha un confronto costante. Ognuno di noi sente la responsabilità, l’onere e l’onore dell’attività intrapresa e che continueremo a compiere, invitando chi volesse a contribuire al Progetto“.

Per accedere ai contenuti dell’Osservatorio permanente e, tra l’altro, conoscere come inviare contributi, sarà sufficiente cliccare sul seguente link: https://osservatorio.ordineavvocatilamezia.it/