Lamezia. Residenti quartiere Savutano denunciano incuria verde pubblico

Marciapiedi dissestati e invasi dalle erbe in alcune zone del quartiere Savutano: i residenti si appellano al commissario straordinario

Comunicato Stampa

Alcuni residenti del quartiere “Savutano” denunciano la situazione di totale abbandono del verde pubblico, con particolare riferimento al perimetro delle vie Francesco Cilea, Giacomo Puccini, Andrea Mantegna.

Marciapiedi dissestati e invasi da erbacce, alberi secchi che rischiano di cadere, radici che in alcuni punti hanno completamente distrutto il marciapiede rappresentando oggi un rischio concreto per gli abitanti della zona, che spesso si muovono a piedi per raggiungere le diverse attività commerciali o semplicemente per fare passeggiate. Una condizione di noncuranza che dura ormai da anni e che oggi è diventata nei fatti pericolosa, deturpando una parte significativa di una zona della città che negli ultimi anni sta diventando sempre più popolosa e caratterizzata da un consistente numero di realtà commerciali.

Alcuni primi e limitati interventi erano stati effettuati nei mesi passati soltanto su Via Mantegna ma si sono poi interrotti. Ci appelliamo al commissario straordinario perché al più presto si eseguano gli interventi necessari a tutela anzitutto della sicurezza della zona e del decoro urbano, cominciando dal verde e dalla messa in sicurezza degli alberi.

Residenti del quartiere Savutano