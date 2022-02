Lamezia. Rideterminate le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali

La giunta comunale di Lamezia Terme, riunitasi ieri 10 febbraio 2022, ha provveduto ad elaborare il nuovo tariffario per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali a non rilevanza economica per i quali sono state definite le procedure inerenti l’agibilità di seguito elencati:

Stadio Comunale “Guido D’Ippolito”;

Impianto Sportivo “Gianni Renda”;

Impianto Sportivo “Rocco Riga”;

Palazzetto dello Sport “A. Sparti”;

Le tariffe, preso atto dei reali costi di massima di gestione, sono state aumentate del 36% delle spese preventivate al fine di rendere le stesse più eque.

Red.