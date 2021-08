Lamezia. Scoperta discarica abusiva di copertoni sulla strada per parco Mitoio

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

LAMEZIA. Un ingente quantitativo di copertoni usati è stato scoperto nella boscaglia ai margini della strada che da Caronte porta a parco Mitoio.

Un’infinità di vecchie gomme abbandonate nel verde del sottobosco e anche sui muretti che costeggiano la carreggiata. Da un residente della zona la presenza della discarica è stata segnalata alle autorità competenti che, secondo quanto riferito da chi ha fatto la segnalazione, la prossima settimana dovrebbe provvedere a rimuovere i copertoni e quindi procedere al corretto smaltimento.

L’episodio è l’ennesima dimostrazione di quanta incoscienza e irresponsabilità ci sia ancora in molti cittadini che non hanno rispetto dell’ambiente e non dimostrano senso civico nei confronti della comunità.

Le vecchie gomme, infatti, invece di essere smaltite come prevede la legge sono state praticamente disseminate nella zona collinare di Sambiase che è una delle più belle e suggestivo di tutto il territorio lametino. Inoltre c’è da dire che sempre ai margini della carreggiata non mancano le discariche en plein air di rifiuti urbani. Altra espressione di profonda inciviltà da condannare senza alcuna remora. Red.