Lamezia. Fuorisede, lo sdegno dei Giovani PD su dichiarazioni Santelli

COMUNICATO STAMPA

E’ sconcertante la risposta della presidente Santelli all’appello venuto da più parti per fare rientrare tutti quegli studenti e giovani lavoratori che sono rimasti nelle regioni del Nord a causa del Covid 19.

Sicuramente la Presidente non solo non immagina quanta apprensione c’è nelle famiglie, ma non ha nemmeno idea di quanti sacrifici ci sono dietro a queste scelte ; sacrifici che non riguardano solo l’aspetto economico ma anche difficoltà a convivere in spazi ristretti senza dover uscire per diverse settimane.

Per non parlare di quei giovani che hanno lasciato la nostra terra in cerca di lavoro e oggi da disoccupati hanno difficoltà anche a pagare i fitti.

Di fronte a tutto questo la nostra Presidente parla di ‘’argomenti suggestivi’’ piuttosto che adoperarsi a trovare una soluzione.

Presidente Santelli anche questi Calabresi hanno saputo dare prova di sé ‘rispettando le regole e non ritornando come hanno fatto in migliaia nei primi giorni di marzo senza nessun controllo.

La invitiamo a rivedere la sua scelta, può sicuramente trovare una soluzione anche in collaborazione con i suoi colleghi delle altre regioni.

Le qualità di un buon amministratore si vedono in queste circostanze, è troppe facile lavarsi le mani come fa Lei.

Giovani del PD Lamezia